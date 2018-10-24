Прострелили ногу і живіт: у Щасті поранено 2 військових і собаку

Місто Щастя. Армійці ретельно розглядають лінію укріплень противника на окупованій Веселій Горі.

Саме звідти серед білого дня російські снайпери поцілили у двох українських армійців.

Близько першої години дня. В цей час армійці розносили обід по позиціях, коли пролунали два постріли.

Попри кількамісячне затишшя на цій ділянці фронту, того дня медик Вікторія від самого ранку передчувала лихо.

В одного армійця наскрізне поранення ноги, другому поранило живіт. Ділянка, на якій заскочили військових, у прямій видимості бойовиків. Однак ті, всупереч законам війни, не давали дістатися побратимам до хлопців.

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Поранені армійці зараз у госпіталі, їхньому життю нічого не загрожує, знову рвуться на передову. Адже ситуація тут загострилася. Наступного дня після поранень, коли стемніло, терористи зав’язали 3-годинний бій, випустивши 3 сотні гранат та 15 мін.

Пес Славік, народжений на війні, якщо раніше попереджав хлопців про обстріл завчасно, цього разу сам дістав поранення.

Українські військові атаку відбили і запевняють, до прориву бойовиків добре підготовлені.

До слова, на Донбасі загинув український військовий угорського походження Олександр Ур.

Опубліковано Жовтень, 24 в 20:05



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