Прострелили ногу і живіт: у Щасті поранено 2 військових і собаку
Місто Щастя. Армійці ретельно розглядають лінію укріплень противника на окупованій Веселій Горі.
Саме звідти серед білого дня російські снайпери поцілили у двох українських армійців.
Близько першої години дня. В цей час армійці розносили обід по позиціях, коли пролунали два постріли.
Попри кількамісячне затишшя на цій ділянці фронту, того дня медик Вікторія від самого ранку передчувала лихо.
В одного армійця наскрізне поранення ноги, другому поранило живіт. Ділянка, на якій заскочили військових, у прямій видимості бойовиків. Однак ті, всупереч законам війни, не давали дістатися побратимам до хлопців.
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Поранені армійці зараз у госпіталі, їхньому життю нічого не загрожує, знову рвуться на передову. Адже ситуація тут загострилася. Наступного дня після поранень, коли стемніло, терористи зав’язали 3-годинний бій, випустивши 3 сотні гранат та 15 мін.
Пес Славік, народжений на війні, якщо раніше попереджав хлопців про обстріл завчасно, цього разу сам дістав поранення.
Українські військові атаку відбили і запевняють, до прориву бойовиків добре підготовлені.
До слова, на Донбасі загинув український військовий угорського походження Олександр Ур.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!