Простий і скромний вдома та зірка на сцені: 20 років тому помер Анатолій Солов’яненко

20 років тому обірвалося життя видатного українського співака Анатолія Солов’яненка. Смерть забрала його на творчому злеті у 66 років.

Такою майстерністю володіння голосом та харизмою міг похвалитися далеко не кожний артист. Від нього йшла величезна позитивна аура, і це був неперевершений сценічний партнер. Його запрошували до себе кращі театри світу.

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У Анатолія був чіткий розклад: години праці, відпочинку, сну. Перед виставою вся родина рано лягала спати. У вільний час Анатолій Борисович любив з дітьми грати в шахи, ходив на прогулянки.

Виховував не словами, а своїм прикладом: був людиною вкрай відповідальною, інтелігентною, працьовитою, чесною й принциповою.

1962 року Анатолія Солов’яненка запросили до Київського театру опери та балету, потім було стажування в театрі Ла Скала, де став лауреатом конкурсу Неаполь проти всіх.

У репертуарі Солов’яненка – 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень.

Він гастролював по Японії, Австралії, Канаді. Його запрошували до себе кращі театри світу.

20 років тому смерть забрала співака, коли він був на творчому злеті. Анатолій Борисович стійко пережив розрив з оперним театром, а всі його філармонічні концерти відбувалися з аншлагами. Співак любив Україну і не уявляв свого життя без вітчизняного слухача.

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