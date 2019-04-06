Протести і провокації: на Закарпатті люди мітингують проти стіни з Румунією

Тривають мітинги на кордоні з Румунією. Мешканці прилеглих українських селищ протестують проти будівництва стіни, якою прикордонники хочуть перекрити канали контрабанди, які тут процвітають.

Встановити 600 метрів подвійного паркану на проблемній ділянці в межах селища Ділове. Місцеві відреагували на це протестом і провокаціями. Люди жаліються, що у них не буде доступу до річки.

Нині в селі на вулицях порожньо. Щоправда, кожен крок журналістів супроводжують одні й ті ж авто – зазвичай позашляховики з іноземною реєстрацією.

А місцеві люди – заручники ситуації: одних залякали, інші отримують частку. Окрім численних магазинів, у чотиритисячному Діловому немає жодного виробництва. Більшість закордоном. Тож ліс, гравій і контрабанда – те, чим живе село.

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У розгулі контрабанди винні самі прикордонники, каже місцевий голова.

До слова, на Закарпатті затримали контрабанду героїну на €1 млн.

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