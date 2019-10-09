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Протести під Кабміном: люди вимагали розблокувати поставки рідкісних ліків

Перед початком засідання уряду Кабмін пікетували онкохворі та люди із орфанними, тобто, рідкісними захворюваннями. Вони вимагали розблокувати поставки дорогих ліків, адже самостійно купити ампулу на 30-50 тис. грн може далеко не кожна родина, а перебої із постачанням через бюрократичну тяганину почалися ще з літа.

Під Кабміном поставили велику банку з ліками, а пацієнти прийшли зі збільшеними копіями чеків. Тут препарати, які коштують понад 40 тис. грн за дозу. Ці ліки для пацієнтів – питання життя і смерті. Держава їх закупила на понад 500 млн грн, та відправити до лікарень не змогла через банальну відсутність підписів чиновників МОЗ.

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Представники МОЗ, які вже тиждень від коментарів утримувались, нарешті прийшли на мітинг. Перший заступник міністра повідомив, що затягування почала не нова команда, бо папери не підписували з квітня. Станом на 4 жовтня усі поставки, нібито розблоковані.

У МОЗ кажуть, що не хотіли ставити підпис раніше, бо мали усе перевірити й увійти у курс справ. Вже найближчим часом у регіони відправлять 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих.

Обіцяють також препарати для лікування вірусних гепатитів В і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

Нагадаємо, з наступного року держава обіцяє платити не лише за сімейного лікаря, а й за операції та стаціонар.

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