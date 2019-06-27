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Протести у Грузії: мітингувальники збираються до резиденції Іванішвілі

У Грузії не вщухають протести. Сьогодні мітингувальники у Тбілісі збираються у центрі міста, аби вирушити до резиденції мільярдера і лідера керівної партії Грузинська мрія – Бідзіни Іванішвілі.

А вже 29 червня небайдужі планують зібратися на площі Першої Республіки на Марш свободи, це буде десятий день протестів.

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Активісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ за грубий розгін протесту і сотні потерпілих опозиціонерів.

Влада вже пішла на поступки, зокрема затвердила проведення наступних виборів до парламенту за пропорційною системою, а голова парламенту – Іраклій Кобахідзе пішов у відставку.

Протести в Грузії спалахнули після того, як російські політики виступили у Грузинському парламенті під час асамблеї православ’я, і депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов, який відкрито підтримує окупацію тутешніх територій, взагалі сів у крісло спікера і звернувся до присутніх російською мовою.

Нагадаємо, кінотеатри Грузії відмовилися показувати фільми російською мовою.

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