Протести у Грузії: причини і ситуація сьогодні

Напередодні у Тбілісі протестувальники знову вийшли на пікет до будівлі парламенту. Учора увечері люди вимагали, щоб правоохоронці звільнили усіх затриманих мітингарів до кінця дня. Крім того, наполягали, щоб покарали поліцейських, які в ніч з 20 на 21 червня жорстоко розігнали активістів. Мешканці Тбілісі вимагали і відставки міністра внутрішніх справ. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Третій день поспіль у столиці Грузії неспокійно. З плакатами, викрикуючи антиросійські гасла тисячі людей ідуть до будівлі парламенту.

Саме тут, 20 червня, російський депутат, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Уперше за багато років на захід приїхала делегація з України, зокрема нардеп Віктор Єленський. Його ми зустрічаємо вже у Борисполі. Він пригадує, грузинських парламентів обурило те, що російський політик сів у крісло спікера, ще й говорив російською. Роботу асамблеї вони заблокували.

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Грузини ж такі дії російського політика назвали нахабними та загарбницькими. Спочатку вийшли на мирний протест до будівлі парламенту, де відбувалася асамблея.

Український нардеп розповідає, спілкувався з демонстрантами, вони налаштовані рішуче.

Протестує здебільшого молодь

Утім, за словами Єленського, раптово в Тбілісі мирна демонстрація переросла у сутичку активістів та поліцейських.

Під час розгону демонстрантів постраждало 240 людей, частина з них поліцейські. За останньою інформацією досі у лікарнях півсотні городян. Утім, люди все одно виходять на нові акції протесту.

Грузини пообіцяли, сьогодні вкотре вийдуть на протест.

До слова, влада Грузії не відреагувала на другу хвилю протестів – опозиція анонсувала третю.

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