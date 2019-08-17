Протести у Москві: поліція затримує учасників одиночних пікетів

У Москві триває чергова серія акцій протесту. Мерія російської столиці не погодила масові пікети на підтримку незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми 17 серпня.

Кремль дозволив вийти на акцію лише своїм прибічникам комуністам.

Однак на Бульварному кільці пообіді почалася серія одиночних пікетів. Одиночні пікети не вимагають узгодження з владою, однак, попри це поліція затримує їхніх учасників, вигадуючи інші обґрунтування.

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До слова, у Росії хочуть створити спеціальні місця для мітингів.

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