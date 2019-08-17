Протести у Москві: поліція затримує учасників одиночних пікетів
У Москві триває чергова серія акцій протесту. Мерія російської столиці не погодила масові пікети на підтримку незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми 17 серпня.
Кремль дозволив вийти на акцію лише своїм прибічникам комуністам.
Однак на Бульварному кільці пообіді почалася серія одиночних пікетів. Одиночні пікети не вимагають узгодження з владою, однак, попри це поліція затримує їхніх учасників, вигадуючи інші обґрунтування.
Читайте: Понад 1 тис. затриманих: у Москві пройшла акція за вільні вибори
До слова, у Росії хочуть створити спеціальні місця для мітингів.
2019-08-17
Теги: Мітинги у Москві, МоскваЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.