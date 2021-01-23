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Протести в Білорусі 23 січня: люди вимагають звільнити блогера Ігоря Лосика з СІЗО

23 січня тривають протести в Білорусі. У Мінську люди збираються в колони у різних районах.

Вимагають звільнити блогера Ігоря Лосика, який уже понад місяць оголосив голодування в СІЗО, а також інших політв’язнів.

На мітингувальниках біло-червоно-біла символіка. Вони скандують Живє Бєларусь! Я виходжу! Не забудемо, не пробачимо.

Міліція закликає не піддаватися на провокації, інформації про затримання поки немає.

Акції протестів тривають у Білорусі з 9 серпня минулого року після оголошення переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка. Головна вимога – нові чесні та демократичні вибори глави держави.

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