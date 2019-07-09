Протичовновий корабель РФ Єйськ зайшов в Азовське море

Росія направила в Азовське море малий протичовновий корабель Єйськ. Судно пройшло арку мосту біля Керчі в напрямку Азовського моря.

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Єйськ входить до складу військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. Кілька років тому його відремонтували в окупованому Севастополі.

Останні кілька років Росія блокує судноплавство в Азово-Чорноморському басейні та протиправно затримує українські кораблі.

Нагадаємо, українські питання винесли на перший план під час обговорення на засіданні Ради НАТО-Росія.

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