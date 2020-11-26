Протистояння пандемії та регіональна політика: як пройшов другий день Жіночого Конгресу

Другий день Українського жіночого конгресу відкрила перша леді України Олена Зеленська.

Під час свого виступу вона зазначила, що пандемія коронавірусу загострила багато проблем у суспільстві, які існували раніше, зокрема домашнє насильство. Також в умовах нової реальності посилилася роль жінок-медиків та вчителів, адже у цих сферах їх понад 80%.

– Жінки, під час карантину, окрім своїх професійних обов’язків, виконували і домашню роботу, обсяг якої збільшився, одночасно встигаючи допомагати дітям з дистанційним навчанням. І все це на тлі хвилювання та турботи за здоров’я близьких та рідних, під тиском невизначеності та стресу. То, хто тут супергерої? – заявила перша леді України Олена Зеленська.

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Доктор медичних наук та інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що Україна зараз перебуває у стані інтенсивної передачі вірусу. Офіційна статистика значно менша за реальну картину, бо багато людей хворіють безсимптомно і не здають тести. Пік захворюваності на Covid-19 може статися у грудні або січні.

За словами Ольги Голубовської, колапсу в українській медичній системі може зарадити лише жорсткий локдаун.

Під час конгресу Надзвичайний та Повноважний посол Анка Фельдгузен поділилася досвідом Німеччини у боротьбі з коронавірусом. У Німеччині допомога надається усім категоріям населення. Це і збереження робочих місць, й інші фінансові стимули.

– У спеціальні фонди ми виділили 10 млрд. Окрім того, ми надаємо допомогу 75% підприємств, які втратили прибутки у порівнянні із попереднім роком. І ми бачимо, що це працює, – заявила Анка Фельдгузен.

Також під час Українського жіночого конгресу обговорювалася тема щодо зростання ролі жінок на місцевому рівні. Обговорення цього питання велося за допомогою телемосту між Києвом, Львовом та Маріуполем. Учасники привітали збільшення відсотку жінок у місцевих радах після виборів, проте ще є куди зростати.

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