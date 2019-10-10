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Проукраїнського активіста Приходька затримали у Криму

В анексованому Криму затримали проукраїнського активіста Олега Приходька. Напередодні ввечері ФСБшники увірвалися до нього додому.

Приходька російські силовики звинувачують у тероризмі. Його дружину – Любов Приходько затримали як свідка. У лютому 2019 року у будинку Приходька ФСБшники провели обшук і вилучили українську символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери. Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки немає.

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