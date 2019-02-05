Провідників у потягах стане менше: експеримент Укрзалізниці

Провідників в українських потягах стане менше. Укрзалізниця намагається скоротити видатки на обслуговування пасажирів і на перше півріччя запроваджує експеримент.

Поки що це стосуватиметься лише потягів далекого сполучення, які рухаються з максимальною швидкістю і мають мінімальну кількість зупинок.

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Якщо раніше два вагони обслуговували три провідники, то тепер, один провідник – один вагон. Водночас у компанії обіцяють нікого не скорочувати, а задіяти звільнений персонал на нові вагони, а також ті, що пройшли капремонт. Нагадаємо, у грудні Укрзалізниця підвищила ціну на постільну білизну і чай у потягах.

Опубліковано Лютий, 05 в 14:53



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