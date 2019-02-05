Провідників у потягах стане менше: експеримент Укрзалізниці

Провідників в українських потягах стане менше. Укрзалізниця намагається скоротити видатки на обслуговування пасажирів і на перше півріччя запроваджує експеримент.

Поки що це стосуватиметься лише потягів далекого сполучення, які рухаються з максимальною швидкістю і мають мінімальну кількість зупинок.

Читайте: Бойкот Москві! Укрзалізниця вдвічі скоротила кількість поїздів до РФ 

Якщо раніше два вагони обслуговували три провідники, то тепер, один провідник – один вагон. Водночас у компанії обіцяють нікого не скорочувати, а задіяти звільнений персонал на нові вагони, а також ті, що пройшли капремонт. Нагадаємо, у грудні Укрзалізниця підвищила ціну на постільну білизну і чай у потягах.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойкот Москві! Укрзалізниця вдвічі скоротила кількість поїздів до РФ 
Ще два міста: Укрзалізниця відкриє нові напрямки в Європу
Підвищення тарифів на вантажні перевезення – зловживання монополією – експерт
Укрзалізниця запустить потяг Київ-Прага
Спочатку чоловік: на київському вокзалі розгорівся сексистський скандал
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня
Підвищення тарифів Укрзалізниці: хіміки, аграрії та металурги в зоні ризику
Вдруге за два тижні: у поїзді Херсон-Львів обірвалась полиця

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка