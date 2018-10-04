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Провокації на передовій: як атакують бойовики та що приховують від ОБСЄ

На передовій за минулу добу, на щастя, без втрат. Але ворог не припиняє атаки – гатив 21 раз. Наші армійці в критичних ситуаціяїх давали відсіч. Тож двох окупантів вдалося знищити і двох поранити.

Після того, як українські військові дали адекватну відповідь, російські окупанти ненадовго замовкли. Втім, тишу прорізували поодинокі постріли.

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Особливо активний ворог у нічний час. А вдень стріляють рідше – бо приховують активність від спостережних місій.

Таку ніч, як ця, українські військові називають спокійною. Буквально напередодні тут було гаряче.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бійці ООС отримали новий український БТР Буцефал

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