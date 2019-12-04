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Провокації ворога та сніг. Як ЗСУ облаштувалися на нових позиціях в Золотому

Журналіст телеканалу France 24 Галлівер Крегг приїхав до Золотого, де нещодавно відбулося розведення військ, напередодні зустрічі нормандської четвірки у Парижі.

Іноземець запитав українських вояків, як вони окопалися на новому місці, як далеко тепер противник, а головне – як він себе поводить.

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Українські бійці розказали журналісту, що спорудили спеціальні інженерні загородження, які мають зупинити протвника. Наразі ворог постійно веде провокаційні обстріли, тож повного миру немає.

Також захисники нагадують, що у будь-яку хвилину можуть повернутися на старі позиції.

Якщо ж розведення на пілотних ділянках визнають успішним, на зустрічі у нормандському форматі вже у 9 грудня лідерам країн буде що обговорювати про наступні ділянки розведення.

Утім, бійцям на нових окопах під Золотим говорити ніколи. Наразі випав сніг, треба утеплюватися та готувати дрова.

Кореспондент французького телеканалу у Золотому вже два дні. Тепер він має повертатися, аби європейський глядач розумів, що коїться на Донбасі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що з початку війни на Донбасі загинули 14 тис. осіб.

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