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Провокують, а потім долучають снайперів: бійці ООС про нову тактику окупантів

Сьогодні наші позиції ворог поливав вогнем 7 разів. Двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї.

Наші бійці кажуть, нині вони особливо активізувались. Спочатку окупанти провокують наших армійців, а потім починає працювати їхній стрілець. Тактика ворога – вогнем зі стрілецької зброї бойовики намагаються виманити ЗСУ на вогневий контакт. Потім своє полювання починає снайпер. Тож слід реагувати обережно на будь-які дії противника.

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Бійці Азова після тривалої перерви повернулися на фронт. Тож мотивація особлива – закріпити своє право бути на передовій.

Нагадаємо, замість артилерії бойовики часто лоскочать нерви зі стрілецької зброї. Кілька пострілів у наш бік без відповіді не лишаються.

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