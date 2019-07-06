Провину в загибелі хлопчика не визнає: у Полтаві розпочався суд над водійкою Саєнко

У Полтаві розпочався судовий процес над водійкою, що у листопаді збила на пішохідному переході велосипедиста Артема Левченка.

Підліток з важкою травмою черепа за два місяці помер у лікарні. За кермом була місцева бізнесвумен – Наталія Саєнко, яку затримували п`яною за кермом і тричі за перевищення швидкості.

Провину в загибелі хлопчика жінка не визнає, а в день аварії зникло відео з її реєстратора.

8 місяців досудового слідства, 5 томів справи, троє відсторонених слідчих, змінені прокурори – резонансну справу полтавської ДТП, нарешті, передали до суду. Наталя Саєнко, водійка позашляховика, яка збила 15-річного Артема Левченка – до суду з`являється в супроводі двох адвокатів. Міра запобіжного заходу – нічний домашній арешт. Батьки хлопчика вимагають від суду негайно відправити її до слідчого ізолятора як небезпечну для інших дітей.

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На наступному судовому засіданні має прозвучати обвинувачення водійці – за смертельну аварію їй загрожує до 8 років тюрми. Родичі загиблих кажуть, найстрашніше, що не бачать каяття у водійці, і саме це пробачити ніколи не зможуть.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаївській області зіткнулися пасажирський та вантажний мікроавтобуси. У результаті ДТП постраждало 15 осіб, одна людина загинула.

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