Проїзд не по 8 грн: в Індонезії квиток на автобус коштує 5 пластикових пляшок

П’ять пляшок або 10 пластикових стаканчиків. В індонезійському місті Сурабая у такий спосіб можна заплатити в автобусі.

Влада, таким чином, прагне очистити місто від непотребу. Адже Індонезія друга країна у світі, яка найбільше забруднює океан.

Автобус експериментальний. Поки що на маршруті він такий один.

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У місті за день накопичується чотириста тонн пластику. Завдяки цьому автобусу збирають 250 кілограмів пляшок на день. У такий спосіб, влада намагається позбутися непотребу до 2020 року.

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Опубліковано Жовтень, 26 в 14:29



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