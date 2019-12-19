Прозорий газовий ринок. Які зміни Україні принесе анбандлінг Нафтогазу

Анбандлінг вийшов на фінішну пряму. Уже з 1 січня 2020 року вітчизняною газотранспортною системою керуватиме незалежний оператор.

Таким чином Україна перейде на європейські енергетичні правила, коли видобутком та транспортуванням природного газу займаються різні компанії.

Читайте: Україна підписала угоду про реверс газу з Румунії з січня 2020

Провести так званий анбандлінг встигли за рекордні 2,5 місяці, здивувавши багатьох скептиків, оскільки не було ані відповідного законодавства, ані сертифікатів.

Процес уже на фінішній прямій, запевняє Нафтогаз. Сподіваються, що успішний анбандлінг зробить український газовий ринок прозорішим та ближчим до ЄС. А також посилить позиції України в переговорах із Газпромом.

Росіяни сподівалися, що Київ провалить анбандлінг і це зірве переговори. Однак, вітчизняні газовики такого шансу Газпрому не дали.

Україна повністю підготувалася до ринкових умов і відстоюватиме власні інтереси на газових переговорах 19 грудня в Берліні. Наша делегація сподівається на прогрес. Однак шанси на підписання нового контракту до кінця року оцінюють стримано.

Цілком можливо, що до газових переговорів сторони повернуться вже навесні. Ймовірно, що Газпром сподіватиметься дотиснути Київ, перекривши транзитний вентиль.

Однак у Нафтогазі заспокоюють, що цієї зими палива в України вдосталь, щоб перезимувати взагалі без імпорту й таки відстояти національні інтереси щодо транзиту газу.

Нагадаємо, Володимир Путін упевнений, що Україна та Росія зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.