Приблизно 5% мають антитіла: як в Україні проходять ІФА-тести на коронавірус

ІФА-тести визначають гостру фазу коронавірусу, але крім цього ІФА-тести показують наявність в організмі людини антитіл до хвороби. Якщо хтось перехворів та не відчув цього, чи був упевнений, що це звичайне ГРВІ.

Кількість населення з антитілами – це підказка, як довго ще нам жити з хворобою.

Помилка в будь-яких тестах може бути, тож навіть людина із антитілами має носити маску, дотримуватися дистанції і виконувати правила. Поки усі оприлюднені цифри означають лише одне – до колективного імунітету, а це має бути понад 60% населення, яке перехворіло на коронавірус – нам ще далеко.

Із протестованих ІФА-тестами 60 тис. людей приблизно 5% мають антитіла.

Не підтвердилася і теорія про сезонність коронавірусу, кількість виявлених хворих зростає, і невідомо, чи буде перерва перед другою хвилею пандемії. Пом’якшення карантину логічно призвело до збільшення кількості недужих, але із цим потрібно навчитися жити. Бо якщо не сподіватися на ліки чи вакцину, до рівня колективного імунітету нам іще чекати рік чи навіть півтора.

Однак на відміну від ПЛР, який є золотим стандартом у діагностиці Covid-19, наявність антитіл (імунітету) до вірусу ІФА-тест покаже з моменту зараження не на третю добу, а десь починаючи з десятого дня.