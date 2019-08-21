Прибутковий бізнес: як в Україні виробляють і продають рапанів

Українські рибалки другий рік збирають і переробляють рапанів. Готове м’ясо відправляють на експорт до Японії і Китаю, охоче рапанів купують і вітчизняні ресторани. Новий напрямок рибальства – корисний для екології. Рапани винищили майже всіх гребінців і значну кількість устриць у Чорному морі, а тепер знищують мідій, які є природним фільтром води.

Рапани збирають на дні Чорного моря на глибині 12 метрів під водою. Процес подібний до збору грибів у лісі. За 5 годин роботи рибалка дістає з моря кілька сіток вагою в 50 кілограмів.

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Промисловий вилов рапанів на Одещині та Миколаївщині триває вже другий сезон. Відтак з травня до листопада чимало капітанів і водолазів мають роботу.

Із відкриттям заводу з переробки рапанів робота з’явилася і в жителів сіл Очаківського району. Тут із молюска готують заморожений напівфабрикат. На стіл для обробки рапани потрапляють уже відвареними й охолодженими.

Від рапанів продається все.

Кришечки відправляють до Арабських Еміратів, де їх використовують у косметології. Нутрощі забирають звіроферми на корм норкам. Змелена мушля з чистого кальцію – добрий будівельний матеріал. А м’ясо йде у столичні ресторани і на експорт – зокрема у Японію та Китай.

В Україні вже три такі заводи. Відтак українці поступово складають конкуренцію беззаперечним лідерам – турецьким експортерам рапанів до країн Далекого Сходу.

Нагадаємо, у США рибалки зловили білу акулу, яка потім протягнула їх човен близько трьох кілометрів.

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