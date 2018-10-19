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Прибирає, годує та ліпить пельмені: у Токіо показали роботів майбутнього

Прибрати в кімнаті, нагодувати, зліпити пельмені і навіть визначити активність мозку – все це нині можуть роботи. Технології майбутнього презентують у Токіо. Там триває Міжнародна виставка.

Передові технології змогли побачити і українські студенти-ITшники. Переможці конкурсу Програміст благодійного фонду Бориса Колеснікова.

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Справжній фаворит виставки – робот-прибиральник. Завдяки штучному інтелекту розумна машина може навіть відсортувати шкарпетки за кольорами.

До слова, у Києві стартував масштабний економічний форум. Приїхали відомі експерти, бізнесмени, власники великих компаній, інвестори – з понад 30 країн світу.

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