Причетний до потужного мінометного обстрілу: українські бійці затримали російського бойовика
Українські військові затримали російського бойовика на ділянці розведення військ на Луганщині, і передали СБУ.
Під час обшуку також виявилося, що військовий найманець, є уродженцем України, російське громадянство отримав в Ростові на початку 2021 року. При собі затриманий 43-річний Андрій Косяк мав також і зброю. Під час обшуку, у окупанта, також знайшли і відео докази його безпосередню причетність до потужних мінометного обстрілу позицій українських військовослужбовців, з боку окупованої Луганщини.
Косяк намагався видати себе за спостерігача неіснуючої СЦКК ЛНР, при допиті, постійно плутався у свідченнях.
– Працівниками служби безпеки було виявлено факти збройної агресії проти України. Він був навідником міномету, – повідомив військовослужбовець ЗСУ.
Після того, як українські військовослужбовці затримали ворожого солдата, в окупованій Горлівці бойовики взяли фактично в заручники двох спостерігачів місії ОБСЄ. Вони увірвалися до них у готель і заборонили його полишати. Про це заявили у моніторинговій місії.
Окупанти обіцяли відпустити їхніх колег, якщо Україна звільнить затриманого найманця з російським паспортом. Водночас ворог почав активніше стріляти.
Пізніше стало відомо, що бойовики в окупованій Горлівці нарешті звільнили двох спостерігачів місії ОБСЄ.
У вітчизняному МЗС дії російських бойовиків розцінюють, як намагання РФ повністю зруйнувати мінський процес.