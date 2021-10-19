Причетний до потужного мінометного обстрілу: українські бійці затримали російського бойовика

Українські військові затримали російського бойовика на ділянці розведення військ на Луганщині, і передали СБУ.

Під час обшуку також виявилося, що військовий найманець, є уродженцем України, російське громадянство отримав в Ростові на початку 2021 року. При собі затриманий 43-річний Андрій Косяк мав також і зброю. Під час обшуку, у окупанта, також знайшли і відео докази його безпосередню причетність до потужних мінометного обстрілу позицій українських військовослужбовців, з боку окупованої Луганщини.

Косяк намагався видати себе за спостерігача неіснуючої СЦКК ЛНР, при допиті, постійно плутався у свідченнях.

– Працівниками служби безпеки було виявлено факти збройної агресії проти України. Він був навідником міномету, – повідомив військовослужбовець ЗСУ.

Після того, як українські військовослужбовці затримали ворожого солдата, в окупованій Горлівці бойовики взяли фактично в заручники двох спостерігачів місії ОБСЄ. Вони увірвалися до них у готель і заборонили його полишати. Про це заявили у моніторинговій місії.

Окупанти обіцяли відпустити їхніх колег, якщо Україна звільнить затриманого найманця з російським паспортом. Водночас ворог почав активніше стріляти.

Пізніше стало відомо, що бойовики в окупованій Горлівці нарешті звільнили двох спостерігачів місії ОБСЄ.

У вітчизняному МЗС дії російських бойовиків розцінюють, як намагання РФ повністю зруйнувати мінський процес.

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