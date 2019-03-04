Причини глухоти і як перевірити слух

Не побачити, а допомагати почути навколишній світ – це головне завдання, яке ставлять перед собою розробники проекту Коли тиша заговорить.

Нині на планеті кожна 10 людина, і особливо після 40 років, починає втрачати слух. Організатори переконані, що цей показник можна зменшити на 60%, якщо вчасно пройти обстеження і виявити недугу.

Ніхто не застрахований від проблем зі слухом, попереджають лікарі. Глухота може розвинутися через інфекційні хвороби, ускладнення в пологах, через хронічні вушні інфекції, побічну дію ліків, вплив надмірного шуму та носіння навушників більш як одну години на день.

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Коли тиша заговорить – всеукраїнський проект громадської організації Відчуй. Тут об’єдналися небайдужі люди з вадами слуху. Їхня місія – попередити глухоту та допомогти соціально адаптуватися людям з такою ж проблемою. Перевір слух – соціальна акція яку провели напередодні у Києві. На безкоштовний огляд з професійним обладнанням до лікарів стояла черга охочих. Результати невтішні – проблеми зі слухом є у багатьох, а точніше – у кожного п’ятого.

Наш ведучий Андрій Ковальський теж підтримав ініціативу благодійної організації Відчуй. Разом з сім’єю вони перевірили слух.

– Скажу чесно: я ніколи не перевіряв слух. Цікаво дізнатися як воно там працює. Пережили отит дітей і не хочемо собі цього повторити, – зазначив ведучий спортивних новин на телеканалі ICTV Андрій Ковальський.

Щоб чути навколишній світ потрібно не легковажити, вміти вчасно почути свій організм і пройти профілактичний огляд.

До слова, Факти ICTV розповідали про датчики, які стежитимуть за твоїм життям і здоров’ям.

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