Приймачі для перегляду закодованих телеканалів: ціна і характеристики

З 20 січня 2020 року, українські канали на супутникових тарілках буде закодовано. Мовники попереджають аби не лишитися без ефірів улюблених телеканалів варто заздалегідь зробити декілька простих кроків.

Таким чином, мовники борються з піратством, адже ті хто безкоштовно ловить супутниковий сигнал – крадуть його у провайдерів.

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Також необхідно усунути міжнародне порушення авторських прав, бо супутниковий сигнал з вітчизняними телеканалами роздається територією багатьох держав, хоча права на трансляцію є лише по Україні. Проте, офіційно продовжити перегляд телеканалів через супутник можливо.

Тюнер, що треба придбати на заміну старого, має назву УТБ. Створений він лише для офіційного супутникового мовлення в HD якості. Його вартість від 1 тис. грн, у різних магазинах та регіонах ціна може незначно відрізнятися.

До того ж пакет базових каналів від обраного вами провайдера – коштуватиме від 80 грн на місяць. Підключити та налаштувати сигнал дуже просто.

Гарною альтернативою супутникового телебачення вже багато років є Т2, кабельне та інтернет мовлення. До того ж, якщо ви використовуєте такі способи телебачення, перейматися відключенням телеканалів не варто. Хіба що, не усюди картинка буде якісно.

Не втратити можливість дивитися улюблені телеканали, якщо ви користуєтеся тарілкою без послуг провайдерів, можливо лише з тюнером УТБ.

Нагадаємо, в Україні закодують супутниковий сигнал 23 найрейтинговіших телеканалів.

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