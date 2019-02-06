Приймайте виклики і не шкодуйте. Правила, історія і гонорари Дженніфер Еністон

Аби кардинально змінити своє життя, Дженні приймає рішення спробувати щастя в Лос-Анджелесі. Однак, і там спершу було не солодко. Агент, який погодився представляти її інтереси заявив – Дженніфер має схуднути на 15 кг, інакше про кар’єру кінозірки не може бути й мови.

У 1994 році Еністон прийшла на кастинг серіалу Друзі. І все докорінно змінилося на краще.

Після виходу серіалу Дженніфер Еністон стала улюбленицею Америки. Гонорари актриси зростали з кожним сезоном: за перші серії вона отримала кілька десятків тисяч доларів, а під час зйомок фіналу її банківський рахунок поповнювався на мільйон доларів за кожний епізод.

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Потім Еністон почала активно зніматися в кіно-стрічках, її ім’я на афіші гарантувало продюсерам комерційний успіх, тому кількість пропозицій невпинно росла.

Приймайте виклики і не шкодуйте про те, що пішло не так. Не дозволяйте нікому змушувати вас думати, що ви невдаха. Все це просто шум.

Нині Еністон сміливо роздягається перед камерою, якщо це прописано в сценарії, і демонструє підтягнуту фігуру в 50 років. При цьому акторка не виснажує себе голодом і не сидить на дієтах, пропагує здорове харчування і спорт.

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Опубліковано Лютий, 06 в 11:43



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