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Прийматиме 3 млн людей на рік. Разумков оглянув проект нового аеропорту у Дніпрі

У Дніпрі з робочим візитом побував голова Верховної ради Дмитро Разумков. Йому презентували проект нового міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині. Його будівництво розпочнуть вже наступного року.

Повітряні ворота зводитимуть за державні і приватні гроші, роботи розпочнуть уже наступного року. Злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км зведуть держкоштом, її оснастять сучасною системою навігації.

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А ось новий термінал проінвестує українська промислово-фінансова група. Він матиме високу пропускну здатність, до 3 млн людей на рік. Дизайн аеродрому розробляють австрійські експерти.

Оцінив Дмитро Разумков і потенціал та потужність конструкторського бюро Південне. Нині ракетно-космічна галузь може відкрити для України нові ринки, а отже – стати інвестиційно привабливою галуззю.

Нагадаємо, Гончарук обіцяє добудувати мости в Запоріжжі за два роки.

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