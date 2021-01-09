Приймають на 90 днів. Як діють притулки для постраждалих від домашнього насильства

За 2020 рік в Україні зросла статистика звернень постраждалих від домашнього насильства. 200 тис. звернень щодо домашнього насильства за рік – таку високу цифру пов’язують із карантином.

Люди почали проводити більше часу вдома, у багатьох почалися фінансові проблеми та загальне пригнічення через коронакризу. Усе це впливає на стосунки у сім’ї. Для них по Україні відкривається дедалі більше притулків. Один із таких шелтерів цього місяця відкрився на Київщині.

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Притулок для жертв домашнього насильства – це не лише тимчасовий прихисток і дах над головою, але й комплексна допомога. Тут жінка отримує консультації юриста, працює із психологом та соціальними робітниками, які допоможуть їй знайти роботу і за потреби влаштувати дітей у садок чи школу.

Водночас координатор гарячої лінії притулку каже, що більшість жінок не готова йти від свого кривдника. Психотерапевт каже, що в українському суспільстві поширені стереотипні уявлення про те, що таке здорові сімейні стосунки, через що жінки відчувають значний соціальний тиск.

Перебувати тут жінка може до 90 днів, за потреби цей термін можна подовжити до півроку. Шелтер існує лише кілька тижнів, тому персонал нині в очікуванні жінок, які звернуться по допомогу.

Потрапити до притулку жінка може звернувшись у поліцію, у службу в справах сім’ї і дітей або подзвонивши на гарячу лінію шелтеру – 0800300167. У притулку кажуть, що готові допомагати жінкам і їхнім родинам у будь-яких ситуаціях. Головне – це не замовчувати проблему насилля.

На Миколаївщині іноземець катував дружину

У Миколаївській області правоохоронці розслідують факт катування місцевої мешканки громадянином Бельгії, з якою він перебував у шлюбі. Чоловік фізично та морально знущався над жінкою.

Жінка не змогла терпіти такі знущання, тому забрала дитину і втекла від свого кривдника, і вже понад трьох років не контактує з чоловіком.