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Прийом через Skype. Українські лікарі розпочали безкоштовні онлайн-консультації

Проконсультуватися з лікарем в режимі онлайн чи Skype, та отримати лікування, у крайньому випадку викликати швидку чи замовити ліки під час карантину можна зовсім безкоштовно. Понад 200 лікарів державних та приватних клінік з усієї країни об’єдналися у боротьбі з нестачею медичної допомоги під час пандемії.

Приймати онлайн набагато важче – кажуть лікарі, бо об’єктивно провести обстеження неможливо. Відтак складно і поставити точний діагноз. Медики досконало визначають симптоми, просять самотужки поміряти температуру і тиск. Якщо є підозра на коронавірус – радять терміново викликати швидку, або викликають самі. Вдень до кожного лікаря звертаються сотні людей. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, київські лікарі використовують можливості телемедицини під час карантину.

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