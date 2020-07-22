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Прикордонники отримають 20 французьких катерів ОСЕА FPB 98. Частину збудують в Україні

У Миколаєві будуватимуть патрульні катери для прикордонної служби. Контракт підписали голова відомства Сергій Дейнеко та генеральний директор державної компанії Франції ОСЕА Ролан Жосар.

Це спільний українсько-французький урядовий проект з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

За проектом, до 2024 року прикордонники отримають 20 сучасних маневрених катерів. Судно довжиною 32 метри розвиває швидкість до 75 кілометрів на годину. За рахунок невеликої осадки, катер здатен ходити мілководдям. Оснащений сучасним  озброєнням він буде незамінним для захисту морських рубежів.

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П’ять катерів збудує компанія Нібулон. Обираючи підрядника, французи відвідали усі суднобудівні заводи України. В Миколаєві їх вразило сучасне виробництво, швидкі темпи робіт і бажання будувати нові типи суден.

Вартість інвестиційного проекту ‎€136 млн. 15% оплачує державний бюджет, 85% спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками.

Тож учасники церемонії  під час телемосту з урядом попросили міністерство фінансів пришвидшити підписання офіційних документів, аби Україна якнайшвидше отримала нові катери і зміцнила свою безпеку.

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