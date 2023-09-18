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Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023

– Ракетний обстріл Харкова 18.09.2023 — що відомо;

– ЗСУ на Бахмутському напрямку пробили лінію оборони ворога — Сирський;

– Зеленський привітав збірну України з тріумфом на Іграх Нескорених;

– Збірна героїв повернулась додому після змагань для ветеранів — репортаж;

– В Нью-Йорку відкрилася 78 Генасамблея ООН — коли буде виступ Зеленського;

– Генасамблея ООН — головні теми;

– Житель Стамбула відстежував крадене Росією українське зерно — репортаж;

– Скандал у Києві: зі Стіни пам’яті почали зникати світлини військових;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 00:00 (19.09.2023).

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