ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Потужний вибух пролунав у Миколаєві – мер міста повідомляє про приліт;

– Російська армія двічі атакувала Дніпровський район Херсона – є загиблі;

– Внаслідок однієї з ніймасованіших атак Одеси вбито двоє чоловіків – яка там зараз ситуація;

– Росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині – що відомо про постраждалих;

– Жителі Красноперекопська, Армянська і Джанкоя повідомляли про гучний вибух – що відомо;

– Президент України Володимир Зеленський підтвердив надходження танків Абрамс до країни;

– Рекорд з кількості знищеної ворожої російської техніки – детально про успіхи армії дронів;

– У Марганці за понад три місяці від підриву росіянами Каховської ГЕС вдалося відновити централізоване водопостачання – детальніше про підготовку міста до зими.

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