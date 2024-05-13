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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
1 хв.

Примусова евакуація на Харківщині! Бої точаться безперервно | Новини Факти ICTV за 13.05.2024

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