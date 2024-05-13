1 хв.
Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Примусова евакуація на Харківщині! Бої точаться безперервно | Новини Факти ICTV за 13.05.2024
– Росіяни обстріляли Коротич Харківського району: є поран*ні й заг*блий
– На Харківщині триває евакуація цивільного населення: вивезли понад 6000 людей
– Безперервні бої на прикордонні у бік Харкова
– 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію: що відомо
– Alyona Alyona повернулась зі Швеції до Києва
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18.00 (13.05.2024)
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.