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Примусові ОТГ. На Волині людей проти їхньої волі приєднують в об’єднані громади

Створення територіальних громад викликає дедалі більше незадоволення та занепокоєння в українців. Хто не об’єднався в ОТГ раніше, тепер матиме проблеми. Адже частішають випадки, коли у людей навіть не питають, з ким і як хочуть створити об’єднання.

Селяни випадково дізнаються, що їх хочуть приєднати до того чи іншого населеного пункту без згоди, навіть уже необхідні документи практично готові. Та терміну добровільного створення громад ще ніхто не скасовував, тож селяни виходять на мітинги, перекривають дороги, бо хочуть жити без примусу.  Деталі у сюжеті Катерини Курбанової та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, на Черкащині чиновники хочуть примусово приєднати навколишні села до райцентру Золотоноша.

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