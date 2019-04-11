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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Примусові роботи чи тюрма: як карають неплатників аліментів

В Україні понад 3 млн. дітей зростають у неповних сім’ях. І завдяки новому закону вже вдалося стягнути 4,5 млрд грн. аліментів.

Щодня з 8 ранку до  6 вечора, з віником у руках Сергій відпрацьовує встановлені судом 120 годин. Підмітає  та виносить сміття,  бо  заборгував своїй дитині понад 60 тис. грн. Та  виправдовується –  аліменти платив справно. Але довести цього не зміг.

Працює чоловік під наглядом  пані Валентини. Вона  – майстер з ЖЕКу. Жінка каже – двірників  катастрофічно не вистачає. Тож, коли направляють на примусові роботи таких  як Сергій – радіє.

У селі Селище на Вінничині теж працюють  ті, хто забув про власних дітей. Заготовляють дрова,  чистять лісосмуги. Максим заборгував синові понад 11 тис. грн., хоча  теж переконує, що після розлучення не шкодував грошей. Нині відпрацьовує, бо не зміг домовитись із колишньою дружиною. Напарники Максима винні своїм дітям більше. Один понад 40 тис. грн., інший майже 50. Але працюють усі однаково. І обов’язково під  наглядом сільського голови.

Читайте: Борги по аліментах: як змусити платити

Змусити заробляти на дитину громадськими роботами держава може тих, хто понад півроку не платив аліменти. За рішенням суду суспільна праця може тривати до 240 годин.

Та не лише примусовими роботами впливають на горе-батьків. За понад рік дії нового закону уже 140 тис. українцям  заборонили виїздити за кордон і тимчасово керувати автомобілем. А зі злісних неплатників стягнули чималі борги. Лише за 3 місяці цього року понад 1 млрд грн. У Мін’юсті запевняють – уникнути відповідальності не вдасться навіть тим, хто має  високі посади.

Міністр попереджає – ті, хто ухиляються від сплати аліментів можуть потрапити за ґрати на 2 роки. Нині вже двоє неплатників у тюрмі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які схеми придумують аби не платити аліменти.

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