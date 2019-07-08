Природні катастрофи посиляться. ООН радить змінити стандарти побудови житла

Циклони, посухи та повені – у світі майже щотижня виникають природні катастрофи, пов’язані зі зміною клімату. Про це заявили в ООН.

Збитки вже сягнули понад $500 млрд. Об’єднані Нації закликають правильно готуватися до наступу негоди. Зокрема людству необхідно змінювати стандарти побудови житла, залізничних мереж, заводів, систем постачання води й електроенергії, аби вони стали менш уразливими до екстремальних погодних умов.

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Харківщині через негоду загинула людина.

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