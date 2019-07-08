Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Природні катастрофи посиляться. ООН радить змінити стандарти побудови житла

Циклони, посухи та повені – у світі майже щотижня виникають природні катастрофи, пов’язані зі зміною клімату. Про це заявили в ООН.

Збитки вже сягнули понад $500 млрд. Об’єднані Нації закликають правильно готуватися до наступу негоди. Зокрема людству необхідно змінювати стандарти побудови житла, залізничних мереж, заводів, систем постачання води й електроенергії, аби вони стали менш уразливими до екстремальних погодних умов.

Читайте: Півсотні населених пунктів без світла, вирвані дерева: негода на Рівненщині

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Харківщині через негоду загинула людина.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН
Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН
Кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд – ООН
Мінськ і не тільки: про що говорив Кучма з координатором ООН в Україні
У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ
Україна представила останні клопотання: коли буде рішення Суду ООН щодо РФ
Суд у Гаазі: Росія повторила аргументи дворічної давнини
Суд ООН в Гаазі розгляне заперечення РФ за позовом України – Зеркаль

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка