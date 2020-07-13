Природній антибіотик і антисептик: користь чорниці та поради лікарів

На Волині селяни пішли до лісу збирати чорницю – це хороший шанс наповнити сімейну скарбничку, а ще й оздоровити організм.

За ягодами ще вдосвіта йдуть цілими родинами. Якщо не лінуватися, за день можна заробити кілька тисяч гривень, більше таких грошей у селі ніде не візьмеш, кажуть люди – хоча робота й важка.

Та чорниця не лише прибутки, а й користь для здоров’я, якщо в сезон наїстися ягодою досхочу – жодна застуда взимку не страшна.

Ціна на ягоду нині теж хороша, тож за день одна родина може заробити до 4 тис. грн.

Майже 20 тонн чорниці із Цуманських лісів планують переробити на варення у цеху місцевого лісгоспу – на замовлення іноземних покупців.

Чорниця – це природній антибіотик і антисептик. Ягодами лікують захворювання шлунку, виразки та коліти. Головне їсти в міру, радять лікарі – 200 грамів для дорослих і 50 для дітей.

Не однією чорницею можуть похизуватися українські фермери. Гарно в Україні йде і яблучний бізнес.

Цей рік експерти називають лагіднішим для яблучників. Але якщо виростити яблука ми навчилися, то зберегти їх вкрай важко. Для тих, в кого є сучасні холодильники, заробіток був в рази більший.

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