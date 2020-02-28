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Пристосовані до наших доріг і легко складаються – чим цікаві українські електросамокати

Електробайки, сігвеї, моноколеса та електросамокати. Аби якомога рідше вживати фразу Я стою в заторі, українці починають масово озброюватися особистими електрифікованими транспортними засобами.

І як відомо – попит породжує пропозицію. Факти відшукали в Україні єдиного виробника електросамокатів. Вони швидкі – розганяються до 30 км на годину, екологічні, а головне – пристосовані до українських доріг.

Подробиці дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про ціну та переваги екологічного транспорту.

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