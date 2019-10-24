Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Привезли 20 медалей. Українські каратисти стали абсолютними чемпіонами в Чилі

Українські каратисти – найкращі на планеті. На відкритому Кубку світу в Чилі з кіокушин будокай карате наша команда стала абсолютним чемпіоном.

24 жовтня спортсмени повернулися додому. Для українців турнір у Чилі був першим в Південній Америці. До складних умов акліматизації додалися і протести в Сантьяго.

Дивіться: Кубок Посла Аргентини. В Україні відбувся перший матч із поло

Нашим спортсменам довелося навіть ночувати в залі. Але попри все наші каратисти привезли 20 медалей, з них 11 золотих. Українців визнали найтехнічнішими.

Нагадаємо, у Чилі не вщухають протести й заворушення. Влада оголосила надзвичайний стан, та вивела на вулиці військових.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

11 загиблих. У Чилі оголошено НС, на вулиці вивели військових
Кубок Посла Аргентини. В Україні відбувся перший матч із поло
Дитячий турнір Ядровий герць: у Запоріжжі визначають найсильніших у гирьовому спорті
Український плавець проплив Дніпром від Білорусі до Херсону
Багато тренувань і трішки везіння: історія 13-річного чемпіона Олексія Середи
Без рушниць і патронів десятки років: українські біатлоністи тренуються в жахливих умовах
Розгромила суперниць: чемпіонка Вімблдону Дарія Снігур повернулася в Україну
Три дні адреналіну: як пройшли змагання з парашутного спорту на Дніпропетровщині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка