Привезли 20 медалей. Українські каратисти стали абсолютними чемпіонами в Чилі

Українські каратисти – найкращі на планеті. На відкритому Кубку світу в Чилі з кіокушин будокай карате наша команда стала абсолютним чемпіоном.

24 жовтня спортсмени повернулися додому. Для українців турнір у Чилі був першим в Південній Америці. До складних умов акліматизації додалися і протести в Сантьяго.

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Нашим спортсменам довелося навіть ночувати в залі. Але попри все наші каратисти привезли 20 медалей, з них 11 золотих. Українців визнали найтехнічнішими.

Нагадаємо, у Чилі не вщухають протести й заворушення. Влада оголосила надзвичайний стан, та вивела на вулиці військових.

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