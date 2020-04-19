Привітання із Великоднем з передової: як бійці ООС зустрічають свято
На війні, мабуть, як ніде хочеться свята. Хоч бійці й не мають можливості відзначити Великдень з рідними, але намагаються створити на передовій атмосферу максимально наближену до домашньої.
Ми завітали в гості до Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, яка боронить Світлодарську дугу на Донеччині. Благословити бійців приїхав капелан – отець Діонісій. Він посвятив паски і крашанки.
Таїнство відбувалося не в приміщенні, на свіжому повітрі, дуже організовано, по-військовому. Наші захисники дотримувалися всіх пересторог під час карантину. Були в масках, стояли групами не більш, ніж по десять чоловік і тримали, так звану, соціальну дистанцію. Після служби священик подякував бійцям та їхнім рідним.
Нацгвардія закупила по пасці для кожного свого бійця на передовій. Тим, хто не зміг прийти на освячення, паски і крашанки привезуть прямо на позиції. А чого там точно не буде, то це алкоголю. Сухий закон на передовій діє навіть на свята.
Факти ICTV раніше писали про те, хто обороняє Україну на передовій та їх історія.