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Приїхали розбороняти бійку: у Харкові побили п’ятьох поліцейських

Людмила Богданова редакторка стрічки

У Харкові побили поліцейських, які приїхали розбороняти бійку. П’ятеро правоохоронців потрапили до лікарні.

Все сталося у ніч з суботи на неділю. Патрульні приїхали зупинити бійку в розважальному комплексі Журавлівського гідропарку.

Однак правопорушники не зупинилися, а почали бити самих поліцейських, ще й підмогу покликали.

Коли ж на місце приїхали додаткові екіпажі поліції – хулігани втекли. Вдалося затримати сімох із них – віком від 19 до 50 років.

Проти них відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене  групою осіб) ККУ.

Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років.

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