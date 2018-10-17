Призов 2018: кого беруть до армії та як працюють військомати

20-річний Юліан не чекав на повістку, сам прийшов до військомату. Каже, відкосити від служби варіанти були. Але 7 років ховатися від Батьківщини, сенсу немає.

Цьогорічній осінній призов майже удвічі більший за минулорічну осінь. Однак від усіх чоловіків призовного віку на строчку візьмуть лише кожного сотого.

Головні у військоматах не кремезні комісари у військовій формі, а тендітна жінка – голова лікарської комісії.

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Виправити ситуацію можуть преференції для строковиків, наприклад, раніше, після служби в армії легше було вступити в університет. А ще підсилити армію можуть дівчата, якщо їм дозволити за бажанням строкову службу.

Відправляти на службу у Києві почали щодня від минулого тижня. Служба одного призовника на 1,5 року в середньому обходиться державі 180 тис. грн.

Спочатку хлопці отримають 3,5 тис. грн.допомоги, й надалі 500-700 грн. щомісяця. Цього річ вперше призовників набиратимуть у морську піхоту. Комісари запевняють, 90% строковиків потрапляють у ті війська, які хочуть.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про призов 2018.

Опубліковано Жовтень, 17 в 16:50



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