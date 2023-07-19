Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV

Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки

Письменник, співак, журналіст і волонтер Сергій Жадан відвідав інноваційний реабілітаційний центр Recovery. Напередодні із гуртом Жадан і Собаки він виступив перед бійцями, які проходять реабілітацію у Києві, та обіцяє приїхати із підтримкою до реабілітаційних центрів Recovery у Дніпрі та Одесі.

– Десь у травні я розповів Сергію Жадану про те, що ми з моєю дружиною Оленою розбудовуємо мережу реабілітаційних центрів Recovery по всій країні. Він сказав: Вікторе, ок, скоро ми будемо починати україснький тур, от у тих містах, де у вас уже є реабілітаційні центри, ми будемо приходити туди і будемо виступати перед нашими героями із концертами, – пригадує бізнесмен, засновник проєкту Recovery Віктор Пінчук.

Загалом вже обладнано 6 центрів, де бійці проходять комплексну реабілітацію за найновішими технологіями. А до кінця року планується відкрити 11-12 таких центрів по всій Україні.

Окрім ліків і сучасного обладнання, пораненим військовим вкрай необхідна психологічна реабілітація та поступове входження у цивільне життя, від якого вони давно уже відвикли. І такі зустрічі з відомими українцями якраз сприяють цьому.

Віктор Пінчук, Олена Пінчук, реабілітація, Сергій Жадан
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки
Поставки зброї, шлях до НАТО та відбудова України: наглядова рада YES в Україні
Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь