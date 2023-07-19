Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки

Письменник, співак, журналіст і волонтер Сергій Жадан відвідав інноваційний реабілітаційний центр Recovery. Напередодні із гуртом Жадан і Собаки він виступив перед бійцями, які проходять реабілітацію у Києві, та обіцяє приїхати із підтримкою до реабілітаційних центрів Recovery у Дніпрі та Одесі.

– Десь у травні я розповів Сергію Жадану про те, що ми з моєю дружиною Оленою розбудовуємо мережу реабілітаційних центрів Recovery по всій країні. Він сказав: Вікторе, ок, скоро ми будемо починати україснький тур, от у тих містах, де у вас уже є реабілітаційні центри, ми будемо приходити туди і будемо виступати перед нашими героями із концертами, – пригадує бізнесмен, засновник проєкту Recovery Віктор Пінчук.

Загалом вже обладнано 6 центрів, де бійці проходять комплексну реабілітацію за найновішими технологіями. А до кінця року планується відкрити 11-12 таких центрів по всій Україні.

Окрім ліків і сучасного обладнання, пораненим військовим вкрай необхідна психологічна реабілітація та поступове входження у цивільне життя, від якого вони давно уже відвикли. І такі зустрічі з відомими українцями якраз сприяють цьому.

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