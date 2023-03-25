“Пташки” рятують життя — ЗСУ потрібно зібрати 200 тис. на нові дрони

Історія про українських аеророзвідників. Бійці 24 бригади нині боронять наші позиції на околицях тимчасово окупованої Горлівки.

І хоча ця ділянка не така гаряча, як, наприклад, Бахмут, тут ворог систематично проводить штурмові дії — намагається прорвати оборону.

На позиції бійців можна дістатись полями та розбитими дорогами. За усіма шляхами тут, як і вздовж усієї лінії фронту ворог пильно стежить, періодично прострілює.

На позиціях пильно стежать за окупантами наші армійці.

Польоти дронів нині на Сході – справжня лотерея. Росіяни, щоб залишатися непоміченими постійно глушать сигнал усіма можливими способами.

– Ворог також використовує засоби по типу РЕБ, антидрон пушка і все такого типу. У нас йдуть великі втрати і ми намагаємось збирати ці коптери, – розповів Микита, військовослужбовець ЗСУ

За допомогою своїх “пташок” армійці фактично керують штурмовими операціями. Одна з таких відбулась кілька тижнів тому.

– Ми супроводжували нашу штурмову групу, яка відбивала одну з передніх позицій ворога. Ми супроводжували як саму штурмову групу, також корегували артилерію. Взагалі без втрат для нашого боку. І відповідно з максимальними втратами для нашого ворога, – розповів Роман, військовослужбовець ЗСУ.

Дрони допомагають не лише ефективно нищити загарбників, а й берегти життя наших захисників.

– Пам’ятаю історію ще з околиць Бахмута. Ми тоді літали дроном і помітили, як нашу групу обходили справа. Тобто група не могла фізично побачити цього, а ми зверху побачили. Вдалось зберегти життя особового складу в кількості 4 людей, – додав Роман, військовослубовець ЗСУ.

Нині цим воїнам, щоб і надалі розбивати вороже військо, вкрай необхідні системи для скиду. Часто вони допомагають зекономити час і завдати удару не чекаючи артилерійського вогню.

А також ще одна автівка. Бо ті, що є, м’яко кажучи, не в ідеальному стані й потребують постійних ремонтів.

На усе про все, хлопцям залишилось зібрати понад 200 тис. грн. І разом ми можемо пришвидшити збір, а отже на крок наблизити й нашу перемогу.

Для цього достатньо скористатися реквізитами (Номер картки: 5375 4112 0292 0422) та залучитися до збору для екіпажу.

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