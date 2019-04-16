Пулітцерівську премію дали за розслідування про Трампа

У Сполучених Штатах визначили лауреатів Пулітцерівської премії 2019 року.

Журналісти видань New York Times і Wall Street Journal здобули Пулітцера за розслідування про Трампа. Девід Барстоу, Сюзанна Крейг і Расс Бюттнер з New York Times отримають нагороду за розслідування про фінанси американського президента.

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Вони працювали над матеріалом півтора року. Робота журналістів показала, що бізнес-імперія Трампа ухиляється від сплати податків.

Репортерів з Wall Street Journal відзначили за розкриття інформації про секретні виплати президента Трампа двом жінкам під час передвиборчої кампанії.

Пулітцерівську премію вручають з 1917 року. Це одна з найпрестижніших нагород у галузі журналістики, літератури, музики і театру. Розмір премії – $15 тис.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію.

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