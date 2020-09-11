Пусті готелі та збанкрутілі кафе. Як коронавірус вплинув на туризм в Україні

Пандемія та червневі повені зупинила увесь туристичний сезон на Прикарпатті. На початок літа в області закрилося 5% туристичних фірм. Найбільше постраждали великі готелі, оскільки туристи в гори приїхали лише у серпні.

Після закінчення жорсткого карантину туристи рушили на море – на трасі Одеса-Київ утворилися довжелезні затори. Та найбільше відпочивальників було на День Незалежності.

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Рік тому в Одесі відпочило більше 3 млн людей. Вони заплатили майже 12 млн грн туристичного збору. Цьогорічні підсумки підіб’ють пізніше.

Через карантин в Одесі скасували, або перевели в онлайн режим чимало фестів, в місті збанкрутували 6% кафе, та розважальних закладів. Приблизно стільки ж закрилось і на Прикарпатті.

Найбільш вдалою на Прикарпатті була зима, а потім оголосили карантин. Через повну зупинку перевезень туристичні міста перестали відвідувати узагалі.

У Верховині туристи літній сезон почали ще квітні. Через низькі ціни на котеджі чимало українців вирішило ізолювалися в горах. Та горяни пристосувались до нових умов, найбільше постраждали великі готелі.

На Прикарпатті готові приймати туристів в новій коронавірусній реальності. Очікують людей на оксамитовий сезон.

Послаблення карантину у світі

115 країн світу послабили карантинні обмеження та дозволили приїжджати до них туристам.

Таким чином, зараз стало на 28 туристичних напрямів більше, ніж було 19 липня, повідомляє Всесвітня туристична організація ОНН.

64% туристичних напрямків, де ще діють обмеження на поїздки, досить сильно залежать від повітряного авіасполучення. 70% іноземних туристів прибувають туди на літаках. 93 країни повністю закриті для туристів.

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