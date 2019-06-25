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Путін оголосив раптову перевірку боєготовності армії

У Росії за особистим наказом Путіна почалася раптова перевірка боєготовності війська.

Йдеться про частини, дислоковані у Центральному, Східному та Південному військових округах. Тобто, поблизу кордону з Україною.

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У рамках перевірки російські військові візьмуть участь у понад 50 маневрах. Під час них, за повідомленням російського міністерства оборони, відпрацьовуватимуть знищення деструктивних сил.

Задіяно 150 тис. вояків та понад 20 тис. одиниць зброї, а також – ракетні системи Іскандер, С-300 та С-400.

До слова, у Росії ухвалили закон про вихід з ракетного договору з США.

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