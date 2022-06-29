Путін піднімає ставки: Денисенко розповів про значення інтенсивних обстрілів України

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що лише за останні п’ять днів росіяни випустили по Україні 130 ракет і до 40 тис. снарядів.

За його словами, це неймовірна інтенсивність боїв – такої інтенсивності, ймовірно, не було з 1944-1945 року в Європі, а може, навіть у світі.

Про це Денисенко сказав ведучій програми Факти ICTV Анастасії Мазур в ефірі національного телемарафону у середу, 29 червня.

– Це відбувається тому, що Путін, ймовірно, наказав за всяку ціну брати Донбас і змушувати Україну йти на переговори. Тут є дві аудиторії: українська – щоб ми злякалися, зламалися та щоб посіяти паніку, – і інша це ЄС та НАТО, які починають сильніше демонструвати розуміння, що діалог із Путіним неможливий. А тому він традиційно піднімає ставки – і цими ставками є кошмарний, варварський обстріл усієї території України, – повідомив Денисенко.

Він нагадав, щоб громадянське населення не ігнорувало повітряних тривог.

Чи стане Лукашенко вступати у цю війну

Радник міністра розповів, що ми за останні тижні знищили щонайменше 7-8 складів із озброєнням в ОРДЛО, а тому Путіну довелося цього тижня попросити у Лукашенка 20 вагонів зі снарядами.

– Лукашенко розконсервовує свої склади з артилерійськими, насамперед, снарядами, і відправляє їх на фронт на допомогу росіянам… Лукашенко намагається петляти – він робить все від себе залежне, демонструє якісь лояльності, збирає якихось резервістів, але станом на зараз на кордоні Україна-Білорусь немає ударного угруповання, – пояснив Денисенко.

Він наголосив, що станом на сьогодні говорити про те, що завтра армія Лукашенка зважиться на бойові дії, некоректно.

– Чи дотисне Путін Лукашенко у майбутньому – відповіді на це питання на сьогоднішній день немає ні в кого. Він розуміє, що 73% білорусів, згідно з останньою соціологією, не хочуть вступати в жодні бойові дії з Україною, – заявив радник.

За його оцінками, перша сотня-тисяча трупів змете Лукашенка як керівника держави і він це розуміє, проте виключати можливість вступу самопроголошеного глави Білорусі у війну цілком не можна.

Як довго триватимуть інтенсивні обстріли України

Вадим Денисенко стверджує, що РФ зможе якийсь час воювати в такій інтенсивності, яку показала зараз, бо там не шкодують ні своїх людей, ні техніки, але довго вони так не протримаються.

– А тому, на жаль, нам потрібно витримати цей шквал і після цього вони все одно видихнуться, – наголосив радник.

Він нагадав, що 11 вересня – це символічна дата для Володимира Путіна, бо це день регіональних виборів у РФ і він проводить їх під слоганом: Нам погіршало жити, але ми будуємо країну і розширюємо території, “відвойовуємо наше”.

– Чи вистачить у нього сил ще на 2,5 місяці вести настільки інтенсивні бойові дії – гадаю, що ні, – резюмував він.

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