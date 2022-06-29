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Факти / Відео / Україна

Путін піднімає ставки: Денисенко розповів про значення інтенсивних обстрілів України

Анастасія Гевко редакторка стрічки Анастасія Мазур Ведуча програми Факти

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що лише за останні п’ять днів росіяни випустили по Україні 130 ракет і до 40 тис. снарядів.

За його словами, це неймовірна інтенсивність боїв – такої інтенсивності, ймовірно, не було з 1944-1945 року в Європі, а може, навіть у світі.

Про це Денисенко сказав ведучій програми Факти ICTV Анастасії Мазур в ефірі національного телемарафону у середу, 29 червня.

– Це відбувається тому, що Путін, ймовірно, наказав за всяку ціну брати Донбас і змушувати Україну йти на переговори. Тут є дві аудиторії: українська – щоб ми злякалися, зламалися та щоб посіяти паніку, – і інша це ЄС та НАТО, які починають сильніше демонструвати розуміння, що діалог із Путіним неможливий. А тому він традиційно піднімає ставки – і цими ставками є кошмарний, варварський обстріл усієї території України, – повідомив Денисенко.

Він нагадав, щоб громадянське населення не ігнорувало повітряних тривог.

Чи стане Лукашенко вступати у цю війну

Радник міністра розповів, що ми за останні тижні знищили щонайменше 7-8 складів із озброєнням в ОРДЛО, а тому Путіну довелося цього тижня попросити у Лукашенка 20 вагонів зі снарядами.

– Лукашенко розконсервовує свої склади з артилерійськими, насамперед, снарядами, і відправляє їх на фронт на допомогу росіянам… Лукашенко намагається петляти – він робить все від себе залежне, демонструє якісь лояльності, збирає якихось резервістів, але станом на зараз на кордоні Україна-Білорусь немає ударного угруповання, – пояснив Денисенко.

Він наголосив, що станом на сьогодні говорити про те, що завтра армія Лукашенка зважиться на бойові дії, некоректно.

– Чи дотисне Путін Лукашенко у майбутньому – відповіді на це питання на сьогоднішній день немає ні в кого. Він розуміє, що 73% білорусів, згідно з останньою соціологією, не хочуть вступати в жодні бойові дії з Україною, – заявив радник.

За його оцінками, перша сотня-тисяча трупів змете Лукашенка як керівника держави і він це розуміє, проте виключати можливість вступу самопроголошеного глави Білорусі у війну цілком не можна.

Як довго триватимуть інтенсивні обстріли України

Вадим Денисенко стверджує, що РФ зможе якийсь час воювати в такій інтенсивності, яку показала зараз, бо там не шкодують ні своїх людей, ні техніки, але довго вони так не протримаються.

– А тому, на жаль, нам потрібно витримати цей шквал і після цього вони все одно видихнуться, – наголосив радник.

Він нагадав, що 11 вересня – це символічна дата для Володимира Путіна, бо це день регіональних виборів у РФ і він проводить їх під слоганом: Нам погіршало жити, але ми будуємо країну і розширюємо території, “відвойовуємо наше”.

– Чи вистачить у нього сил ще на 2,5 місяці вести настільки інтенсивні бойові дії – гадаю, що ні, – резюмував він.

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