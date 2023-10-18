ПУТІН поїхав до КИТАЮ | НАПРУЖЕНА ситуація в АВДІЇВЦІ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Ситуація в Авдіївці;

– Пентагон оцінив застосування зброї ЗСУ;

– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;

– Путін на форумі у Китаї;

– Скандал зі МСЕК у Харкові;

– Фінмоніторинг політично значущих осіб.

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