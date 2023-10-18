Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
ПУТІН поїхав до КИТАЮ | НАПРУЖЕНА ситуація в АВДІЇВЦІ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Ситуація в Авдіївці;
– Пентагон оцінив застосування зброї ЗСУ;
– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;
– Путін на форумі у Китаї;
– Скандал зі МСЕК у Харкові;
– Фінмоніторинг політично значущих осіб.
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