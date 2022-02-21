Путін програв, просто ще про це не знає: у Польщі відбулася акція на підтримку України

Україну підтримує Польща. Там у різних містах відбулися акції проти російської агресії. Громадяни Польщі чудово розуміють: безпека України – це їхня безпека.

Stand with Ukraine – акції на підтримку України, які охопили міста у різних країнах. Наші співвітчизники та поляки вийшли на головні площі багатьох міст, щоб показати підтримку наших західних сусідів. Навіть мер Варшави Рафал Тшасковський особисто приїхав до Києва.

– Запрошую всіх на площу, на демонстрацію солідарності з Україною. Я щойно повернувся з Києва, де розмовляв з мером Віталієм Кличком. Я пообіцяв, що ми будемо допомагати, а сьогодні продемонструймо солідарність, – зазначив мер Варшави Рафал Тшасковський.

Представники місцевої влади та різних громадських організацій прагнуть показати, що доля України їм небайдужа. Вони нагадують: саме Польща першою визнала незалежність нашої держави та завжди нам допомагала у скрутні часи. Наприклад, під час Революції гідності та нападу Росії у 2014 році.

– Краків – Львів, Київ – Варшава – це наша спільна справа. Нас багато, і не може бути так, що ми програємо. Ми не програємо. Путін вже програв, просто він ще не знає про це. Ми першими визнали незалежність України, бо ми знали, що незалежна Україна – це безпека Польщі, – переконаний посол Польщі в Україні (2016-2019 роки) Ян Пєкло.

На площі біля ратуші об’єдналися не лише українці, яких у Кракові щонайменше 20 тис. людей. Сюди прийшли також корінні краків’яни та білоруси, які втекли від режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Сьогодні прийшла підтримати братський народ України, ми разом. Те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, те, що робить Росія, це просто жах. Ми проти цього, тому я прийшла. Мої друзі прийшли підтримати вільну Україну, – розповіла учасниця маніфестації з Білорусі. – Звісно, що це є загроза для нас усіх. Але першочергово – це загроза для сучасного світу, в якому не можна силою нав’язувати свої правила. Польща теж постраждає, якщо допускатимуть такі засади розбою, насилля та загарбання, – переконаний учасник маніфестації Станіслав Альвасяк.

Ветеран АТО Дмитро Урсатьєв нагадав, що вторгнення Росії в Україну відбулося ще у 2014 році. За цей час ми дуже добре навчилися воювати, а у разі потреби всі ветерани готові повернутися та відстоювати свій народ. Вірить в українську армію і консул України у Кракові.

Продовжила акцію на підтримку України хода миру. Всі учасники вирушили до консульств США, Німеччини, Франції та вимагали негайно посилити санкцій проти Росії. А завершилася хода біля консульства країни-агресора.

Український гімн і слова підтримки нашій країні лунали на ці вихідні у багатьох містах світу. Вечірній Краків також засяяв синьо-жовтими кольорами.

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