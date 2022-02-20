Путін – припини агресію. Мітинг на підтримку України у Мюнхені

У Мюнхені, де сьогодні (20 лютого) завершується Конференція з безпеки – відбувся мітинг на підтримку України. До акції долучилися понад дві сотні людей.

Вони вийшли на вулиці міста з прапорами України, Німеччини, Євросоюзу та своїх країн. У руках тримали плакати із закликами до Путіна припинити агресію, а до світу об’єднати зусилля для протидії Росії.

Такі демонстрації відбулися і в інших європейських містах. Зокрема, в Берліні, Празі, Парижі, Лондоні і Відні.

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